Over helgen har en rekke internasjonale mediehus rapportert om massedrap av sivile i byen Bucha, en by som ligger i nærheten av hovedstaden Kyiv. Reportasjene har fått EU til å mene at man må gå enda hardere til verks med sanksjonene mot Russland.

Per nå jobber EU på en ny pakke med sanksjoner mot Russland. Pakken vil trolig innebære å forby leie av fly og import og eksport av drivstoff til fly, stålprodukter og luksusgoder i følge CNBC.

Forbud mot russisk olje, gas og kull har også vært et hett diskusjonstema i EU siden invasjonen i Ukraina 24. februar, skriver CBNC. Samtidig som noen nasjoner som Frankrike støtter et slikt forbud, argumenterer andre land som Polen for at de vil ødelegge deres egen økonomi mer enn Russlands om de innfører forbudet.