Norske banker får strengere krav knyttet til kontant-tjenester

– Selv om de fleste betalinger skjer med elektroniske løsninger i dag, har kontanter fortsatt en viktig rolle. Det er mange, spesielt eldre, som fortsatt bruker kontanter i hverdagen. Tilgang til kontanter er også viktig med tanke på beredskap, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Regjeringen innførte tirsdag en ny forskrift hvor det står at den enkelte bank skal sørge for at kunder har mulighet til å sette inn og ta ut kontanter, enten i bankens egen regi eller gjennom avtale med andre tilbydere av kontanttjenester. De nye kravene trer i kraft fra 1. oktober i år.

– Bankene har en lovpålagt plikt til å tilby kontanttjenester. Kravene vi nå innfører, fjerner all tvil som måtte være om dette. Det er likevel opp til bankene om de vil tilby kontanttjenestene selv eller delta i fellesløsninger, tilføyer statsråden.

Flere banker dropper kontanter

Norske banker har over flere år gradvis bygget ned muligheten for kunder til å sette inn og ta ut kontanter i sine filialer i bytte med andre løsninger, som for eksempel kontanttjenester i dagligvarebutikker, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Departementet viser til at ifølge undersøkelser fra Norges Bank og Finanstilsynet var det flere banker som oppgir at de ikke har et ansvar for å tilby kontanttjenester til sine kunder. Samtidig viste undersøkelsene at tilbudet var blitt redusert fra 2018 til 2020, og at om lag 20 norske banker ikke tilbød kontanttjenester.

– Disse bankene mente at deres kunder ikke forventet eller etterspurte et slikt tilbud fordi kundene også var kunder av andre banker som tilbyr kontanttjenester. Dette er et tiltak som er ment for å styrke forbrukerrettighetene, men vil også fungere som en beredskap, sier Slagsvold Vedum til NTB.

Uenig

Kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen i DNB sier til NTB at de nye reglene er fornuftige og bør praktiseres likt av bankene. Direktøren er derimot uenig i at kontanttjenestene for forbrukere har blitt dårligere.

– Lanseringen av tjenester i butikk har gjort at bankenes kontanttilbud samlet sett er bedret de siste årene. Samtidig registrerer vi at en rekke banker ikke deltar i fellesløsningen og ikke etterlever den lovpålagte kontantplikten.

– Vi mener det bidrar til en uheldig vridning av konkurransevilkårene bankene imellom, hvor enkelte banker må bære en større kostnadsbyrde enn andre, sier Hansen.

(NTB)