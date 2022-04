Forhandlinger om Ukraina-krisepakke i gang

Samtlige partier på Stortinget var samlet for å diskutere krisepakka på 14,4 milliarder kroner som regjeringen la fram på fredag.

– Jeg opplever at det er en vilje og en tilslutning til at vi nå skal kunne samles om noen brede, umiddelbare grep knyttet til håndteringen av krisen, både knyttet til militær og sivil beredskap, men ikke minst hvordan vi tar imot de som er på flukt ifra grusomme krigshandlinger og krigsforbrytelser, sier Sigbjørn Gjelsvik (Sp) som leder forhandlingene for regjeringen.

Flere opposisjonspartier, deriblant Høyre, er kritiske til at de ikke får vite hvor regjeringen har tenkt å hente penger fra.

SV, som samarbeider med regjeringen om budsjettet, frykter at det vil gå ut over bevilgningene til bistand.

– Det vil heller være et økende behov for bistand for å håndtere de langsiktige konsekvensene av Ukraina-krisen, for eksempel påvirkningen på matforsyningen i flere land., sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Samtidig gjør hun det klart at SV støtter å bruke penger på å ruste kommunene og mottaksapparatet for å ta imot flyktningene.

(NTB)