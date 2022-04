Nederland beslaglegger 14 russiskeide yachter

Det dreier seg om tolv yachter som bygges ved verftene, hvorav flere er superyachter på over 35 meter, og to som var i havn for vedlikehold, skriver den nederlandske statskringkasteren NOS.

Tollvesenet tillater ikke at båtene forlater Nederland på grunn av de strenge sanksjonene som er ilagt Russland av en rekke vestlige land.

Hoekstra skriver i et brev til det nederlandske parlamentet at 516 millioner euro – 4,92 milliarder kroner – i russiske aktiva er blitt frosset i landet, og 1,48 milliarder kroner i transaksjoner er blitt blokkert i Nederland.

(NTB)