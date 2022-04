På tidlig 2000-tall var Mikhail Khodorkovskij på høyden, som toppsjef i oljeselskapet Yukos og Russlands rikeste med en formue som Forbes på det høyeste estimerte til 15 milliarder dollar. I Norge ble han kjent da Yukos gikk inn som største eier i Kværner i 2003.

Senere samme år ble Khodorkovskij arrestert og siktet for hvitvasking og unndragelse av beløp som ifølge den russiske statsadvokaten hadde lurt staten for milliarder i skatteinntekter. I 2005 ble han fengslet, og satt inne til 2013 da han ble benådet av president Vladimir Putin.

– Mener NATO er svakt

Den avskiltede oligarken har hele tiden hevdet at prosessen mot ham var politisk motivert, og lever for tiden i eksil i London. Akkurat nå er Khodorkovskij i Washington, der han i et intervju med Bloomberg uttaler at Vesten ennå ikke forstår hvordan krigen ser ut fra Putins perspektiv.

– Med USA og stormakter som trapper opp sanksjonene mot Moskva, fôrer Kyiv med våpen og trener opp Ukrainas militære, ser Putin det sånn at Russland i bunn og grunn allerede er i krig med Amerika og Europa på ukrainsk territorium, sier han.

Danmarks tidligere statsminister og generalsekretær i Nato, Anders Fogh Rasmussen, er klar i sin tale: Boikott russisk energi en gang for alle. Klippet er fra et intervju i forkant av Nor-Shipping 2022 i Oslo.

– Vestlig argumentasjon som drar en tykk strek mellom konflikt på ukrainsk jord og spredning av krigen inn i NATO-land er en nyanse som betyr lite for Putin, føyer Khodorkovskij til overfor nyhetsbyrået.

Ifølge 58-åringen har Putin sagt helt fra begynnelsen at denne krigen inkluderer Vesten.

– Putin mener NATO er svakt og ikke vil forsvare de baltiske statene, alle tidligere medlemmer av Sovjetunionen, hvis Russland gikk til angrep. Hvis dette spiller seg ut, tror Putin at NATO vil kollapse og at amerikansk, global påvirkning vil stupe, fortsetter Khodorkovskij.

Tviler på oligark-linjen

Den en gang så mektige oljebossen mener USA nå må vise Putin en konsistent, maktutøvende politikk, og at den russiske presidenten ikke lar seg skremme av økonomiske sanksjoner alene.

Khodorkovskij har ikke troen på at sanksjoneringen av russiske oligarker vil innvirke stort på Putins videre Ukraina-strategi.

Likevel ser EU til å fortsette langs denne linjen, Financial Times meldte tidligere onsdag at Sberbank-sjef Herman Gref og aluminiumsoligark Oleg Deripaska er blant sanksjonsmålene som vurderes.

Talsmenn for Russlands ambassade i Washington returnerte ikke umiddelbart Bloombergs henvendelser om kommentarer til Khodorkovskijs uttalelser.