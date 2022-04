FED vurderer doble rentehopp

Den amerikanske sentralbanken, Fed, la onsdag kveld norsk tid frem referatet fra siste rentemøte.

I referatet ble det kjent at sentralbanken vurderer større rentehopp fremover, og at det er store muligheter for at økningene vil være på 50 basispoeng, skriver CNBC.

Det kan virke som at markedet reagerer positivt på nyhetene; de toneangivende indeksene på New York-børsen stiger alle etter referatet ble publisert.

Fed har tidligere signalisert en innstramming av pengepolitikken, og mange har forventet at det vil komme et rush av renteøkninger etter at renten ble satt opp med 25 basispoeng for første gang på tre år i mars.

Sentralbanken nevner også at de vil kvitte seg med store deler av den enorme mengden verdipapirer de har kjøpt i løpet av pandemien.

Balansen av verdipapirer skal ha økt til så mye som 9 billioner dollar, det dobbelte av hva balansen var før pandemien startet.

Angivelig vil Fed redusere verdipapirbalansen med så mye som 95 milliarder dollar i måneden fra og med mai, skriver CNBC.

«Referatet er en advarsel til alle som tror at Fed vil være passiv i sin kamp mot inflasjonen», sa sjefsanalytiker i LPL Financial Quincy Krosby, ifølge CNBC.