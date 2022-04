– Det er nå i realiteten dødt løp. Jeg kan ikke huske et raskere og større fall: Det er rekord i mistet oppslutning for en regjering på så kort tid etter et valg, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse, som har utført målingen for VG.

Ved stortingsvalget i fjor høst fikk den rødgrønne siden 100 mandater, mens de borgerlige partiene fikk 68.

Sju måneder senere er forspranget spist opp, viser den nye målingen, som gir de rødgrønne 85 mandater mot de borgerliges 84, med andre ord en ledelse på kun ett mandat.

Høyre har størst framgang med 2,1 prosentpoeng til 27,6 prosent og er det suverent største partiet. Arbeiderpartiet står på sin side omtrent på stedet hvil med en framgang på 0,1 prosentpoeng til 23,1 prosent.

Senterpartiet og Frp står også på stedet hvil med henholdsvis 8 og 13,3 prosent, mens SV går fram 0,4 prosentpoeng til 7,8 prosent.

MDG og Venstre går mest tilbake med henholdsvis 1,3 og 1,2 prosentpoeng og ender begge under sperregrensa med henholdsvis 2,9 og 3,7 prosent.

Alle resultatene er innenfor feilmarginen.

(©NTB)