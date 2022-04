Enoksen opplyser i en epost til NTB at han har gitt statsministeren beskjed om at han vil gå av.

– Jeg vil beklage til de jeg har såret. Jeg har gjort flere dårlige valg og vurderinger, og vil gi en uforbeholden unnskyldning for at mine handlinger har gjort livet vanskeligere for andre, sier Enoksen.

– Jeg har i dag gitt beskjed til min partileder Trygve Slagsvold Vedum, og statsminister Jonas Gahr Støre, at jeg ønsker å fratre som forsvarsminister, sier Enoksen.

Støre og Vedum: Riktig å gå av

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) opplyser at han aksepterer Enoksens ønske om å gå av, og at det er riktig. Støre sier Enoksens handlinger ikke er forenelig med tilliten man er avhengig av som statsråd.

– Jeg ble gjort kjent med saken som gjør at Enoksen trekker seg, i går kveld. Jeg ønsker ikke å kommentere innholdet, men jeg mener det som framkommer i saken, er av en karakter som ikke er forenlig med den tilliten man er avhengig av som statsråd, noe jeg har formidlet direkte til Enoksen. Derfor er det riktig at han beklager og går av, sier Støre.

Statsministeren sier at han i løpet av kort tid vil komme tilbake til hvem som midlertidig skal ta over som forsvarsminister.

Vedum sier i likhet med Støre at det som har kommet fram om Enoksen, ikke er forenlig med tilliten man må ha som statsråd.

– Det var en nødvendig og helt riktig vurdering av Enoksen å be om å få gå av som forsvarsminister, sier Vedum.