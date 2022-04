Boris Johnson bøtelegges for brudd på coronaregler

Det opplyser den britiske statsministeren kontor tirsdag.

Bakgrunnen er festene som ble holdt ved statsministerens kontor i perioden da Storbritannia var nedstengt.

London-politiet etterforsker anklager om at Johnson og andre i regjeringen arrangerte og deltok på minst tolv fester der det ble nytt store mengder alkohol i 2020 og 2021, selv om coronarestriksjonene forbød sosiale samlinger.

I en uttalelse tirsdag skrev politiet at etterforskningen går fremover, og at det er utstedt over 50 bøter for brudd på coronareglene.

(NTB)