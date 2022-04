Biden anklaget Russland for å begå folkemord i Ukraina da han talte til et folkemøte i Iowa onsdag.

Huitfeldt påpeker at begrepet folkemord er definert juridisk av FNs folkemordkonvensjon fra 1948 og vedtektene for Den internasjonale straffedomstolen.

– I tillegg til at visse overgrep må være begått mot en gruppe, må de være begått med den hensikt å ødelegge helt eller delvis gruppen som sådan. Dette forutsetter en vurdering av bevis som domstoler er best skikket til å foreta. Norge uttaler seg derfor på generelt grunnlag ikke om overgrep rettet mot en bestemt gruppe kan anses som folkemord, med mindre dette først er slått fast av en domstol, uttaler Huitfeldt i en epost.

Utenriksministeren gjentar Norges fordømmelse av Russlands angrep på Ukraina.

– Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og har dramatiske konsekvenser for befolkningen i Ukraina.

– Krig, ikke folkemord

Jurist og folkerettsforsker Cecilie Hellestveit mener krigen i Ukraina juridisk sett ikke er i nærheten av å bli omtalt som et folkemord.

– Det som skjer i Ukraina er dypt sjokkerende og en forbrytelse mot en hel nasjon, sier Hellestveit, men understreker:

– Dette er krig, ikke folkemord. At mange blir drept, er en effekt av at det er krig, sier hun til NTB.

Hellestveit mener president Vladimir Putins taler ikke kan forstås slik at han mener at Ukraina skal slutte å eksistere.

– Det er ikke et forsøk på å viske ut det ukrainske folk, sier Hellestveit, som er jurist og statsviter og tilknyttet Folkerettsinstituttet.

– Blir klarere og klarere

Det var under et folkemøte i Iowa at Biden kalte Russlands handlinger i Ukraina et folkemord. Etterpå begrunnet han påstanden overfor journalister:

– Det er blitt klarere og klarere at Putin forsøker å viske ut selve ideen om at det er mulig å være en ukrainer, sa han.

Hellestveit påpeker at Russlands angrepskrig på Ukraina er en stor nok forbrytelse i seg selv og at det ikke er behov for å presse krigen inn i kategorien folkemord. Men det er indikasjoner på at det blir begått krigsforbrytelser, tilføyer hun.

FN-domstol undersøker

Ifølge Hellestveit er det ikke uvanlig at parter i krig anklager hverandre for folkemord, men det må forstås politisk og ikke juridisk.

– Biden har ingen kompetanse til å si at dette er folkemord, påpeker hun.

Etter folkeretten er det bare Den internasjonale domstolen i Haag som med sitt FN-mandat kan si om en pågående operasjon er et folkemord. Den er alt i gang med å undersøke krigen, etter at Ukraina ba domstolen tilbakevise president Vladimir Putins påstander om at Ukraina begår folkemord mot etniske russere i Donbas-regionen. FN-domstolen ga deretter Russland ordre om å stanse krigen.

Også Den internasjonale straffedomstolen (ICC) kan etterforske anklager om krigsforbrytelser og folkemord, men da rettet mot enkeltpersoner.

(©NTB)

