Russiske oligarker har virkelig fått kjenne Ukraina-konflikten på lommeboken. En av oligarkene som har blitt omtalt mye i media, Chelsea-eieren Roman Abramovitsj, skal angivelig ha fått beslaglagt yachter og luksusboliger , og fått fryst midler for mange milliarder kroner.

Til tross for alle tiltakene som allerede er innført mot oligarken, ser det ikke ut som at Abramovitsj skal få det noe enklere med det første.

En domstol på den lille øygruppen Kanaløyene utenfor Frankrike skal onsdag ifølge Financial Times ha fryst enorme verdier lokalisert på øyene med tilkobling til Abramovitsj.

«Domstolen ila en formell fryseordre 12. april over eiendeler som antas å ha en verdi på over 7 milliarder dollar som mistenkes å være knyttet til Abramovitsj», sa regjeringen, ifølge Financial Times.

Dette tilsvarer i overkant av 60 milliarder kroner, og utgjør omtrent halve formuen til den russiske oligarken, som ifølge Bloomberg Billionaires Index skal være på 13,9 milliarder dollar, eller i overkant av 120 milliarder kroner.

«Regjeringen på Jersey fortsetter å stå sammen med Storbritannia og internasjonale partnere og har implementert alle britiske og FN-sanksjoner som er utplassert som svar på Russlands handlinger mot Ukraina. Vår lovgivning for å iverksette disse tiltakene har alvorlige konsekvenser for kriminelle, og eventuelle koblinger til sanksjonerte enheter eller mistenkte brudd må rapporteres til de aktuelle myndighetene».