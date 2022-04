Høyre etterlyser fortgang av arbeidstillatelser for ukrainske flyktninger

– Vi får innspill om at noen opplever flere ukers ventetid på registrering, og videre flere uker på å få behandlet søknad om kollektiv beskyttelse. Det betyr at mennesker som er klare for å gå ut i jobb, får forespeilet at de ikke får jobbe på opptil flere måneder. Særlig ser vi dette får store utslag for ukrainere som allerede er i Norge, hvor arbeidstillatelsen går ut, sier Lønseth.

Lønseth, som er Høyres innvandringspolitiske talsperson, har stilt et skriftlig spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) for å spørre henne hvordan regjeringen vil sikre at flyktninger med avklart identitet raskere får arbeidstillatelse.

– Jeg mener Mehl må vurdere å automatisk gi arbeidstillatelse til ukrainske flyktninger som er registrert og som har biometrisk pass. For Høyre er det viktig vi får saksbehandlingstiden ned. Mange arbeidsgivere trenger arbeidskraft, og mange av de som kommer, vil jobbe, sier hun.

Raskere saksbehandling er også viktig for å unngå at folk eventuelt tyr til svart arbeid, påpeker Lønseth. For å få fortgang i registreringen foreslår Høyre å ta i bruk pensjonerte politifolk.

(NTB)