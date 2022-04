Stor frustrasjon på Sri Lanka – gjeldskrisen rammer millioner

– Kina har alltid gjort sitt beste for å bidra til Sri Lankas økonomiske og sosiale utvikling. Vi vil fortsette å gjøre det i framtiden, sa talsmann for kinesisk UD, Zhao Lijian, etter den drastiske beskjeden fra Colombo.

Snøballeffekt

Ifølge økonomer har krisen blitt verre av dårlig økonomisk styring, stadig flere lån og skattekutt som det ikke var grunnlag for.

Krisen har vært preget av en snøballeffekt, der nedturen har gått stadig raskere. Det startet med at regjeringen ikke lenger hadde penger til å importere basisvarer som følge av koronapandemien og manglende inntekter fra turistnæringen.

Dette førte til at regjeringen iverksatte et omfattende importforbud som var ment å sikre landets valutareserver slik at gjeldsinnbetalingene kunne fortsette.

Men dette førte til enda større varemangel og stor frustrasjon blant innbyggerne, som de siste ukene har måttet stå i timelange køer for å skaffe seg bensin, gass og parafin.

– Det har vært deprimerende å være så redd for framtiden og for hvor vi er på vei hen, sier demonstranten Vasi Samudra Devi til nyhetsbyrået AFP.

– Allerede nå er det mennesker som lider. Alle som er her, er her fordi vi er rammet av de økonomiske problemene.

Ønsker gjeldssletting

I fjor ble Sri Lankas kredittverdighet nedjustert til et nivå som innebærer at landet ikke lenger kan ta opp lån i internasjonale finansmarkeder.

Nå håper landet på at India og Kina vil gå med på å slette deler av gjelden. Begge landene har tidligere sagt nei til dette. I stedet har de tilbudt seg å gi mer i lån mot at Sri Lanka importerer flere kinesiske og indiske varer.

I et desperat forsøk på å hindre at utforbakken blir enda brattere, har regjeringen bedt srilankere i utlandet om å sende penger hjem, men så langt er reaksjonene lunkne.

– Vi har ikke noe imot å hjelpe, men vi kan ikke stole på regjeringen, sier en ikke navngitt lege i Australia til AFP.

Det samme mener en ingeniør i Canada, som også ønsker å være anonym.

– Dette kan gå på samme måte som med tsunami-pengene, sier han.

Pengene som ble gitt den gangen, var ment å gå til de som overlevde tsunamien, men ifølge rykter havnet de i stedet i lommene til politikere, deriblant til nåværende statsminister Mahinda Rajapaksa.

