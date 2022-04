Italia: USA og EU er enige om at det trengs nye sanksjoner mot Russland

Landene er blitt enige om at det er nødvendig å gjøre Russland enda mer internasjonalt isolert, skriver den italienske regjeringen i en uttalelse etter et digitalt møte mellom en rekke vestlige ledere tirsdag.

USAs president Joe Biden, Frankrikes president Emmanuel Macron, Storbritannias statsminister Boris Johnsen og Tysklands statsminister Olaf Scholz var blant deltakerne.

Det var også Nato-sjef Jens Stoltenberg og EU-toppene Ursula von der Leyen og Charles Michel, samt lederne for Canada, Italia, Romania og Polen.

– Flere sanksjoner

Møtet handlet om Russlands angrep på Ukraina, og hva vestlige land kan gjøre for å hjelpe Ukraina.

– Vi vil stramme sanksjonene mot Russland ytterligere og trappe opp den finansielle og sikkerhetsmessige støtten til Ukraina, skriver von der Leyen på Twitter.

Den italienske regjeringen skriver i sin uttalelse at det er et felles engasjement for å minske avhengigheten av russisk energi, men uten å si noe om en eventuell boikott av russisk olje og gass.

Det er foreløpig ikke kommet noen uttalelse fra Biden etter møtet.

Latvia vil stanse gassimport

Det har vært vanskelig for EU-landene å bli enige om et felles forbud mot russisk olje og gass ettersom enkelte land, deriblant Tyskland, er svært avhengige av russisk energi.

Frankrikes finansminister Bruno Le Maire sa tirsdag at EU bør forby import av russisk olje i tillegg til kullforbudet som allerede er innført.

Samme dag meldte Latvias regjering at den ønsker å forby import av russisk gass innen 1. januar 2023. Forslaget trenger støtte i nasjonalforsamlingen for å bli vedtatt.

(NTB)