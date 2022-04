Russland raser mot norsk turismeboikott på Svalbard

Og legger til:

– De fleste av våre medlemmer velger å følge vår henstilling.

Han sier at det var eskaleringen av krigen og grusomhetene i Ukraina, som gjorde at de så seg nødt til å vedta oppfordringen.

– Det var ingen lett avgjørelse å ta på noen som helst måte, og det var masse følelser involvert fra medlemmene våre før vedtaket forelå, sier han.

Vil ramme staten

Strømnes understreker at det er det russiske statseide selskapet de vil ramme.

– Ikke folket i Barentsburg. Om det så er nødvendig, skal vi ta vare på dem. Dette er en ren sanksjon mot den russiske stat, sier styrelederen.

Han stusser over at Russland hevder at inntektene var større hos de russiske reiselivsaktørene på Svalbard enn for de norske før pandemien.

– Det stiller jeg meg undrende til. Jeg synes det høres veldig rart ut.

Misnøye

Russland har flere ganger uttrykt misnøye med norsk framferd på Svalbard. Norske myndigheter har blitt beskyldt for å bryte Svalbard-traktaten ved å innføre begrensninger på helikopterflyging og annen virksomhet.

– Vi har alltid ønsket å skape et miljøvennlig og høystandard næringsliv, men vi ser ikke gjensidig ønske fra Norges hold, skriver den russiske ambassaden.

Etter at krigen i Ukraina brøt ut, har de vestlige medlemslandene bestemt seg for å avlyse møtene i Arktisk råd inntil videre.

– Generelt sett er vi skuffet over Norges posisjon, som blokkerer Russlands deltakelse i forskjellige arktiske fora, først og fremst i Arktisk råd, der landet vårt har formannskapet nå, skriver ambassaden.

Onsdag tar kronprinsparet fatt på et tre dagers fylkesbesøk på Svalbard, hvor de blant annet skal besøke reiselivsaktører.

