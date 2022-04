Oslo Høyre vedtok i et ekstraordinært gruppemøte tirsdag at byrådet måtte sjekke muligheten for å få mer penger fra grunneiere rundt Fornebubanens stasjoner i Oslo. Dette arbeidet er allerede i gang, sier Stav til NRK.

Stasjonene i Oslo er Majorstuen, Skøyen og Vækerø, mens Lysaker ligger på fylkesgrensa.

Tidligere Akershus fylkeskommune har fått inn over 2 milliarder kroner fra grunneierne på Fornebu, mens byrådet i Oslo bare har fått inn 70 av 500 millioner kroner de var forpliktet til å skaffe, ifølge NRK.

(NTB)