MDG krever full stans i importen fra Russland

I mars i år importerte Norge varer fra Russland til en verdi av 3,1 milliarder kroner. Det er en økning på nesten 90 prosent fra mars i fjor, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Miljøpartiet De Grønnes nestleder Arild Hermstad kaller økningen vanvittig.

– Dette er med på å finansiere president Vladimir Putins brutale og folkerettsstridige krig i Ukraina, der det begås forbrytelser mot menneskeheten. Norge kan ikke være bekjent av å finansiere denne krigen, sier Hermstad til NTB.

Ber om oversikt

MDGs krav er at Norge nå stanser all import av varer fra Russland som ikke er livsviktige.

Samtidig vil partiet be om en full oversikt fra regjeringen over hva Norge importerer.

– Jeg mener Norge må klare å gjøre seg uavhengig av russisk import, fastslår Hermstad.

Så langt har Norge stort sett valgt å følge EUs sanksjonspakker mot Russland. EU har blant annet innført restriksjoner på import av kull, jern, stål, trevirke, sement, sjømat og sprit fra Russland, og diskusjonen har de siste ukene gått høyt om hvorvidt EU skal innføre tiltak mot import av russisk olje og gass.

MDG mener Norge ikke bør vente på EU.

– Vi må ha fullstendig oversikt. Og så må vi lage vår egen plan for hvordan vi kan fase ut denne importen. Vi har et selvstendig ansvar for dette, uavhengig av hva EU gjør, sier Hermstad.

Ny rekord

Seniorrådgiver Jan Olav Rørhus i SSB sa tirsdag til E24 at mars 2022 var ny rekord for verdien av import til Norge fra Russland.

Ifølge SSBs oversikt er det i hovedsak mineralolje og metaller som importeres.

Den kraftige økningen i verdien av importen forklares delvis av økte priser, ifølge E24.

I volum har importen av mineraloljer fra Russland falt sammenlignet med mars i fjor. Men importen av metaller har økt i volum.

