Få russiske næringslivstopper har gått offentlig ut og fordømt president Vladimir Putins invasjon av Ukraina. Men tirsdag gjorde Oleg Tinkov, milliardær og sanksjonert gründer av digitalbanken TCS Group, nettopp dette i en Instagram-tirade spekket med kraftuttrykk.

«Jeg ser ikke en eneste én som drar nytte av denne gale krigen. Uskyldige mennesker og soldater dør», skrev han ifølge Bloomberg på russisk.

– Gi Putin en klar exit

Tiraden avsluttes på engelsk med en bønn til det Tinkov kaller «det kollektive Vesten» om å «gi Putin en klar exit for å redde hans ansikt og stoppe denne massakren.»

Tinkoff Bank har tatt avstand fra gründerens utspill, og skriver i en uttalelse på Telegram at han bare er én av 20 millioner kunder og ingen beslutningstaker. Tinkov-familien kontrollerer 35,1 prosent av bankens morselskap TCS Group.

Tinkov, som i Instagram-innlegget estimerer at 90 prosent av russere er imot krigen, er ifølge Bloombergs milliardær-indeks god for 3,5 milliarder dollar. Hans navn var med da den britiske regjeringen lanserte en omfattende sanksjonspakke 24. mars.

Toppsjefer forlot Moskva

– Disse oligarkene, virksomhetene og innleide bøllene er medskyldige i mordet på uskyldige sivile og det er riktig at de betaler prisen. Putin bør ikke tvile på at vi er forent med våre allierte og vil fortsette å stramme inn skruen på russisk økonomi for å sikre at han mislykkes i Ukraina. Vi vil ikke slippe opp, sa utenriksminister Liz Truss ifølge pressemeldingen sluppet den gang.

Blant andre sanksjonerte enkeltpersoner i denne runden var oljemilliardæren Eugene Shvidler, Sberbank-sjefen Herman Gref og utenriksminister Sergej Lavrovs stedatter Polina Kovaleva.

På britenes liste sto også Alfa Bank, banken som blant andre ble grunnlagt av de da allerede sanksjonerte oligarkene Mikhail Fridman, Petr Aven og German Khan.

Etter den omtalte sanksjonsrunden trakk de to co-toppsjefene i Tinkoff Bank seg fra styret og flyttet ifølge Bloomberg fra Moskva til De forente arabiske emirater.