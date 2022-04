Et lite, men voksende antall høytstående Kreml-innsidere setter i det stille spørsmålstegn ved president Vladimir Putins beslutning om å gå til krig mot Ukraina, melder Bloomberg, og viser til ti personer med kjennskap til saken.

Uttalelsene kommer under en forutsetning om anonymitet, grunnet frykten for represalier ved å gå offentlig ut.

– En katastrofal feil

Om kritikerne ennå er få i Putins innerste krets, sprer nyhetsbyråets kilder seg over toppverv i regjeringen og statlig styrte selskaper. De anser invasjonen som en katastrofal feil som vil kaste landet årevis tilbake i tid.

I DEN HARDE KJERNEN: Nikolaj Patrusjev. Foto: NTB

Kildene ser dog ingen mulighet for at presidenten vil endre kurs, og heller ingen utsikter til at han blir utfordret på hjemmebane. Putin har tidligere avvist andre tjenestemenns forsøk på å advare mot krigens ødeleggende økonomiske og politiske konsekvenser.

De anonyme Kreml-innsiderne uttrykker overfor Bloomberg at de i stadig større grad deler den amerikanske etterretningens frykt for at Putin tyr til begrenset anvendelse av kjernevåpen hvis han skulle bli stående overfor en fiasko i en kampanje han anser som sitt historiske oppdrag.

Putins innerste krets

To av kildene opplyser at Putins innerste krets har snevret seg ytterligere inn i ukene etter invasjonen, sammenlignet med det begrensede antall «hardlinere» han rådførte seg med tidligere.

Beslutningen om å invadere ble ifølge nyhetsbyrået gjort av Putin selv og «en håndfull hauker» inklusive forsvarsminister Sergej Shoigu, stabssjef Valerij Gerasimov og sekretær for Russlands sikkerhetsråd Nikolaj Patrusjev.

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov returnerte ikke umiddelbart henvendelsene fra Bloomberg, som føyer til at utenriksminister Sergej Lavrov i et intervju publisert tirsdag ikke svarte direkte på gjentatte spørsmål om Russland kan ty til kjernevåpen.