– Du er avhengig av den russiske regjeringen, og du er avhengig av herr Putin, sa Macron med henvisning til et banklån på 9 millioner euro som Le Pens parti mottok i 2014.

Lånet ble gitt av First Czech-Russian Bank, en bank som ifølge Macron er tett knyttet til den russiske regjeringen.

Han anklaget henne også for ikke å ha fordømt Russlands annektering av den ukrainske Krim-halvøya i 2014, og for ikke å ha kritisert Russlands brutale krigføring i Syria.

Le Pen svarte med å avvise alle anklagene om at hun er i lommen på Russland, og insisterte på at hun er «fullt og helt en selvstendig kvinne».

– Det var fordi ingen fransk bank ville gi meg lån, sa hun.

Lånet ble blant annet brukt til Le Pens forrige forsøk på å bli Frankrikes president. Da tapte hun stort mot Macron i andre runde etter å ha gjort det svært dårlig i en tilsvarende TV-debatt. Denne gangen regner analytikere med at hun er bedre forberedt, og at hun har en reell sjanse til å slå Macron. Men den sittende presidenten leder fortsatt på meningsmålingene, slik han har gjort under hele valgkampen.

Støtter sanksjoner

Le Pen understreket i debatten at hun støtter sanksjonene som er innført mot Russland som følge av invasjonen av Ukraina, og at hun også støtter våpenleveranser til landet. Men hun manet også til forsiktighet.

– Vi må være forsiktige, for å levere våpen til Ukraina kan gjøre oss til en medkriger. Det er bekymringen, sa Le Pen.

Hun la til at hun også støtter sanksjonene som er innført mot Russland.

– Den eneste sanksjonen som jeg er uenig i, er forbud mot import av russisk olje og gass. Jeg mener det ikke er riktig måte å gå frem på, sa Le Pen, som argumenterte for at en slik sanksjon vil skade franske husholdninger og bedrifter mer enn Russland.