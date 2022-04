Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) er bekymret for situasjonen i matvaremarkedet, skriver NRK.

Han sier at han er villig til å gjøre flere tiltak for å gjøre konkurransen sunnere. Blant annet vil han gjøre det enklere for konkurransetilsynet å undersøke saker i dagligvaremarkedet.

Vestre sier til NRK at han blant annet har utfordret konkurransedirektør Tina Søreide til å utrede og vurdere om tilsynet trenger flere verktøy for å slå hardere ned på virksomhet som bidrar til en usunn konkurransesituasjon.

NTB