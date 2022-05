Mange uker har gått siden USA og deres allierte sanksjonerte Russlands største selskaper, deres ledere, samt toppolitikere helt opp til president Vladimir Putin.

Men én person har blitt spart, i en «siste liten-beslutning», skriver Wall Street Journal.

Denne personen er Alina Kabjaeva, kvinnen amerikanske myndigheter mener er Putins kjæreste og mor til minst tre av hans barn.

Kabajeva, en tidligere OL-gullvinner i rytmisk sportsgymnastikk som også er kjent for en internasjonal dopingskandale, mistenkes ifølge avisen for å spille en rolle i å skjule Putins utenlandske formue og er derfor et potensielt sanksjonsmål.

Redde for å øke spenningen

Sanksjonspakken ligger klar, men grunnen til at USA nøler er vurderingen blant tjenestemenn om at sanksjoner mot Kabajeva kan bli tatt så personlig av Putin at det kan eskalere spenningen mellom Russland og USA ytterligere – og gjøre forsøkene på fredsforhandlinger vanskeligere.

Den 69-årige presidenten har aldri anerkjent et forhold med 39-årige Kabajeva, en tidligere forsidepike i russiske Vogue.

Da aviser omtalte det påståtte forholdet i 2008, responderte Putin med at «jeg alltid har mislikt dem som bryter inn i andre folks privatliv med sine snørrete neser og erotiske fantasier.»

Voksne døtre sanksjonert

Det amerikanske finansdepartementet, som skal ha forberedt sanksjonspakken mot Kabajeva, avslo overfor Wall Street Journal å kommentere saken. Kreml har lenge benektet forholdet, og Putins talsmann Dmitrij Peskov, returnerte ikke avisens henvendelser i saken.

HAR PAKKEN KLAR: USAs finansdepartement, ledet av Janet Yellen. Foto: Bloomberg

Wall Street Journal har heller ikke lyktes i å komme i kontakt med Kabajeva selv, som også har benektet forholdet.

Amerikanske tjenestemenn understreker at sanksjonspakken mot henne ikke er tatt av bordet.

USA har fra før sanksjonert Putins to voksne døtre, 35-årige Katerina Tikhonova og 36-årige Maria Vorontsova, fra hans tidligere ekteskap med Ludmilla Shkrebneva.