Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder gikk sist lørdag ut i New York Times og forsvarte Russlands president Vladimir Putin, samtidig som han avviste oppfordringer om å gå ut av sine godt betalte konsulentjobber for statseide russiske selskaper.

Schröders russiske bånd kaster en skygge over regjeringspartiet SPD og legger ikke minst bånd på nåværende forbundskansler Olaf Scholz og Tysklands støtte til Ukraina, melder Bloomberg.

– Bør vurdere sanksjoner

Venstreorienterte SPD har en lang tradisjon for å søke seg mot Russland, men slo mandag tilbake og ba Schröder melde seg ut av partiet – som selv har iverksatt en utvisningsprosess. En SPD-talsmann har tatt til orde for at sanksjoner mot Schröder må vurderes.

HODEBRY: For det tyske regjeringspartiet SPD, der Saskia Esken er en av lederne. Foto: NTB

– Hans forsvar av Vladimir Putin mot påstander om krigsforbrytelser er helt enkelt absurd, sa en av dagens SPD-ledere Saskia Esken i Berlin, og viste ifølge nyhetsbyrået til Schröders påstand om at ordrene om grusomhetene i Butsja ikke kan ha kommet fra Russlands leder.

– Partiet er forent i sin holdning til Schröder, fortsatte Esken.

Mener Scholz er paralysert

Schröder-kontroversen understreker ifølge Bloomberg hvor svak Scholz er som lederen for Europas største økonomi. 63-åringen har bare begrenset kontroll over partiet, som er splittet på hvordan Tyskland bør respondere på Ukraina-krigen. Noen SPD-medlemmer er imot militære handlinger, mens andre fortsatt støtter omgang med Kreml.

– Splittelsene innad i SPD begrenser forbundskanslerens handlingsrom, sier Europa-sjef Naz Masraff i konsulentselskapet Eurasia Group, som mener «regjeringen er paralysert.»

Scholz har hittil levert hovedsakelig defensive våpen som anti-luftvernssystemer til Ukraina, og fått kritikk for å holde igjen leveranser av tanks og annet tungskyts av «frykt for atomkrig». Men ifølge en Bloomberg-kilde nær Scholz er dette omtrent så langt SPD kan gå foreløpig, og han skal selv være klar over det.

– Reell fare for atomkrig

Og i et intervju med statlig TV sent mandag advarte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mot nettopp en atomkrig.

– Faren er alvorlig, reell. Den ikke undervurderes, sa han og trakk frem Cubakrisen i 1962, da USA og daværende Sovjetunionen kom snublende nær en atomkrig.

– Moskva og Washington forsto da reglene for hvordan supermaktene skulle oppføre seg, men nå er det få regler igjen, fortsatte Lavrov ifølge Bloomberg.

Samtidig vil Russland ifølge utenriksministeren fortsatte forhandlingene med den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyjs representanter om en fredsavtale. Han erkjente også at samtaler med USA ville ha vært nyttige, men la til at «vi ikke observerer noe interesse fra deres side for kontakt om Ukraina eller andre saker.»

Begge parter har uttalt at samtalene er inne i en blindgate.