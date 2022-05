Støre lover svar om havneforbud om «veldig kort tid»

Tirsdag møtte Støre i Stortinget for å redegjøre om krigen i Ukraina. I etterkant etterlyste flere partier svar om hvorfor EUs havneforbud ennå ikke er innført i Norge.

Men Norge kommer til å slutte seg til forbudet, forsikrer Støre.

Detaljene om hvordan dette skal skje, kommer ifølge ham «om veldig kort tid».

– Vi skal gjennomføre et havneforbud. Og det skal skje i oppfølging av det vedtaket EU har fattet, sier statsministeren. Han bekrefter at det er snakk om dager før saken legges fram.

Går inn i detaljene

Støre forklarer at Norge ikke har vært med på utformingen av regelverket i EU, og at det derfor har vært nødvendig å gjennomgå detaljene i det i etterkant.

– Vi må gjennomgå teksten fra EUs side og se den opp mot norske forhold. På kyst og hav har Norge den del særlige vurderinger som vi må gjøre – forhold knyttet til Svalbardtraktaten, søk og redning i havet, fiskerisamarbeid og fiskeriforvaltning og fartøystypene som omfattes, sier han.

I selve redegjørelsen understreket Støre at det er viktig at Norge fortsetter samarbeidet med Russland i havområdene i nord.

– Alle som ferdes langs kysten i nord, er tjent med det. Som kyststater er Norge og Russland også forpliktet til å samarbeide om forvaltningen av fiskebestander vi har felles, sa statsministeren.

– Solberg: Veldig lang tid

Både Høyre og Venstre har etterlyst raskere avklaring fra regjeringen. Høyre-leder Erna Solberg sa i debatten at det haster. Hun ga uttrykk for at regjeringen bruker unødvendig lang tid på å bestemme seg.

– Det tar veldig lang tid å bli ferdig med denne gjennomgangen. Og blant annet søk og redning er jo unntatt. Det er en differensieringsmulighet i det EU-regelverket. Jeg tenker at det er rom for høyere tempo, sier Solberg til NTB.

For hver dag som går, framstår det som om Norge er mindre på linje med EU-landene, mener Solberg. Støres forklaring om at det er mye som skal vurderes, kjøper hun ikke helt.

– Det som er særskilt, er forholdene rundt Svalbard, det er søk og redning, det er knyttet til fiskeri og landing og områdene rundt det. Utover det er det slik at vi bør ha et generelt forbud mot fartøy. Det betyr at man kan differensiere geografisk eller man kan differensiere rundt aktivitet, sier hun.

NTB