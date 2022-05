De mener at dette utfordret evnen til å skille mellom beslutninger som regjeringen burde ta, og beslutninger som burde tas på et lavere nivå. Kommisjonen trekker også fram at Solberg-regjeringen ikke i tilstrekkelig grad har skilt mellom ting som hastet og det som ikke hastet like mye.

Høyt tempo

Det høye tempoet har samlet sett har bidratt til å svekke regjeringens evne til å løfte blikket, mener kommisjonen.

– Vi mener dette medførte at regjeringen ikke hadde tilstrekkelig oppmerksomhet rettet mot hvordan pandemien kunne utvikle seg, og hvordan den videre utviklingen skulle håndteres, skriver de.

Kommisjonen peker særlig på arbeidet med å begrense innreisesmitte, men mener også at det førte til at den det etablerte systemet for krisehåndtering ikke ble brukt godt nok.

Regjeringens grunnlag for å innføre smitteverntiltak var dessuten i mange tilfeller mangelfullt.

Kommisjonen trekker også fram som en svakhet at de som skulle iverksette tiltakene, fikk upresis informasjon og dårlig tid til å forberede seg.

Støre tar Solberg i forsvar

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at det er flere læringspunkter i rapporten. Han understreker at hovedbildet er at pandemien ble godt håndtert.

– Jeg vil komme min forgjenger litt til unnsetning. Det rapporten konkluderte med, var at de måtte ta tak, og at det da ble gjort litt for mye er bedre enn at det blir gjort for lite, sier Støre til NTB.

– Utfordringen i slike kriser er alltid å håndtere det her og nå samtidig som du løfter blikket og ser framover, understreker han og påpeker at også hans regjering tok grep og detaljstyrte da omikronvarianten kom.

NTB