– Russland må presses helt ut av Ukraina

Storbritannias utenriksminister Liz Truss sier russerne ikke bare må forlate områdene de har okkupert de siste ukene, men også områdene de tok kontroll over for åtte år siden, melder BBC. Da annekterte Russland Krim-halvøya ved Svartehavet.

I en tale i London sa utenriksministeren at Vesten må gjøre mer for å avskrekke Russland fra aggressive handlinger i fremtiden. Hun mener vestlige land må bruke mer penger på forsvar og bruke sin økonomiske makt til stenge Russland ute fra markedene i vest.

I tillegg mener hun vesten må styrke forsvaret i andre land som trues av Russland, blant annet Moldova og Georgia.

– Dersom Russland lykkes vil det føre til lidelse over hele Europa. Det er maktpåliggende for Vesten at Ukraina vinner, sa den britiske ministeren.

NTB