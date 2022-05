Diplomatiske og økonomiske relasjoner mellom Tyrkia og Saudi-Arabia sank til et bunnpunkt etter drapet på den fremtredende Saudi-kritikeren Jamal Khashoggi på kongerikets konsulat i Istanbul i 2018.

Nå peker derimot pilene oppover igjen. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan er ifølge flere internasjonale medier ventet til Saudi-Arabia torsdag for samtaler med kronprins Mohammed bin Salman og hans far, Kong Salman. Saudi-Arabia har ikke bekreftet Erdogan-besøket overfor Bloomberg, som viser til ikke-navngitte offisielle tyrkiske tjenestemenn.

Besøket skjer dagen etter at de to landenes finansministre, Nureddin Nebati og Mohammed Al-Jadaan hadde digitale samtaler.

Rettssak suspendert

Bakgrunnen for denne kuvendingen i relasjoner er beslutningen en tyrkisk domstol tok for tre uker siden om å suspendere den såkalte in absentia-rettssaken der 26 saudi-arabere sto tiltalt for medvirkning til drapet på Washington Post-spaltisten Khashoggi, og overføre den til Saudi-Arabia.

Erdogan sliter med en elendig tyrkisk økonomi som koster ham oppslutning i forkant av neste års presidentvalg, og håper å saudi-arabiske investeringer tilbake til gamle nivåer.

Offisielle tall fra Tyrkia viser ifølge nyhetsbyrået at tyrkisk eksport til Saudi-Arabia var nede i 200 millioner dollar i fjor, sammenlignet med rundt 3,2 milliarder dollar i 2019.

Milliarder av dollar

Den tyrkiske presidentens besøk er del av en større kampanje for å reparere forholdet til Gulf-statene etter år med fiendskap, noe Erdogan selv ga næring til gjennom sin støtte til islamist-grupperinger i løpet av den arabiske våren i 2011.

En frierferd i De forente arabiske emirater i fjor har allerede frigjort potensielle investeringer på milliarder av dollar, skriver Bloomberg, og viser til Emiratenes planer om å sette opp et fond på 10 milliarder dollar med sikte på minst å doble handelen med Tyrkia.

Emiratene signerte for øvrig en januar en valutaswap-avtale med Tyrkia i januar, på rundt 4,9 milliarder dollar.