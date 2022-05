Frp reagerer på olje-nei fra Sp og Ap

– Det er fryktelig synd at Arbeiderpartiet og Senterpartiet svikter både Europa og næringen på den måten de gjør nå, når de tidligere har vært så tydelige på at de ønsker å utvikle og ikke avvikle olje- og gassnæringen, sier energipolitisk talsperson Terje Halleland i Fremskrittspartiet til NTB.

Han er ivrig etter å åpne nye områder for leting etter olje og gass og vil ha i gang 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel så fort som mulig. SV har gjennom en avtale blokkert regjeringen fra å gjennomføre runden i 2022.

– Sett i lys av krigen i Ukraina er det økt behov, og rollen Norge spiller i den europeiske energimiksen, er endret, sier Halleland.

Skuffet

Han og partiet har utfordret regjeringen ved å foreslå i Stortinget at 26. konsesjonsrunde skal skje «så snart som mulig, og senest innen utgangen av 2023». Nå er det klart at regjeringspartiene Senterpartiet og Arbeiderpartiet sier nei til forslaget, mens Høyre sier ja.

– Vi satte 2023 bare for å innfri det kravet SV allerede hadde fått gjennomslag for i forbindelse med budsjettforhandlingene, men det var allikevel ikke nok til å få med oss Sp og Ap, sier Halleland, som ikke legger skjul på at han er skuffet.

Han har merket seg at regjeringen har gitt signaler om at Norge bør sende så mye gass som mulig til Europa, nå som Russland strammer inn på sin eksport som følge av krigen i Ukraina.

– Jeg trodde jo i lys av den nye situasjonen, der temaet energisikkerhet har en helt annen oppmerksomhet, at regjeringspartiene kunne være med på et forslag om å intensivere arbeidet med å finne mer gass og skape forutsigbarhet for næringen, sier Halleland.

Ap avviser kritikken

Lederen i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Arbeiderpartiets Marianne Sivertsen Næss, avviser at de har sagt endelig nei til en 26. konsesjonsrunde i 2023 ved å si nei til Frps forslag. Hun holder døren åpen.