Vedum svarer på Listhaug-angrep: – Synes nesten litt synd på henne

– Jeg synes nesten litt synd på Listhaug som bruker så mye tid på å tenke på meg om dagen, sier Vedum i en kommentar sendt til NTB.

Frp-leder Sylvi Listhaug brukte rundt 15 prosent av sin landsmøtetale fredag til å filleriste Vedum og Senterpartiet, som hun mener gjør for lite for å bremse økende bensin- og strømpriser.

– I en tid hvor folk blør, så har vi altså en finansminister som har låst seg inne på et kontor i Oslo for å «følge situasjonen nøye». Min beskjed til «Kalkulator-Trygve» er klokkeklar: Kom deg ut av kontoret, sa Listhaug.

Men Vedum avviser blankt at han har låst seg inne på kontoret. Tvert imot:

– Jeg startet denne uken med å møte industriarbeiderne på oljeplattformen Johan Sverdrup, og avslutter uka på en okseauksjon sammen med andre bønder. Så jeg lever godt med kritikken fra Listhaug og Frp fra et konferansehotell på Gardermoen, sier Vedum.

Han forsikrer om at han tenker på velgerne hver dag, og at han jobber for å gjøre hverdagen lettere.

– Akkurat nå er jobben å sørge for sikker norsk matproduksjon og at vanlige folk skal føle trygghet rundt jobben og inntekten sin. Men vi er langt fra i mål, det er mye å rette opp etter sentraliseringen og energipolitikken som ble ført av liberalistene i Høyre og Frp, sier han.

(NTB)