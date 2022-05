Det kommer frem i første delrapport fra utvalget, som ledes av Therese Johnsen.

Det eksterne utvalget ble nedsatt av Stortingets presidentskap i fjor høst etter en rekke avsløringer i pressen om mulig misbruk av pendlerboligordningen og andre økonomiske goder som stortingsrepresentantene har.

Stortingspresident Masud Gharakhani (Ap) lover nå å følge opp raskt.

– Vi har allerede et møte i presidentskapet på onsdagen. Der lager vi en fremdriftsplan, og vi skal sørge for å behandle dette nå før sommerferien, sier Gharakhani til NTB.

Han legger til at han er glad for at oppryddingsjobben er i gang.

Pendlerinnstramming

Det eksterne utvalget har fått mandat til å se på alle de forskjellige økonomiske ordningene som gjelder for stortingsrepresentanter.

Hovedfokus er likevel pendlerboliger. Der foreslår utvalget flere endringer:

oppheving av tilknytningen mellom rett til pendlerbolig og folkeregistrert adresse

avvikling av ordningen med pendlerdiett under opphold i pendlerbolig

lovfesting av retten til pendlerbolig for stortingsrepresentanter

utredning av felles forvaltning av stortingsrepresentantenes og regjeringens pendlerboliger

Utvalgsleder Therese Johnsen trekker spesielt frem det første punktet:

– Vi tenker at folkeregistrert adresse ikke er et godt kriterium for vurdering av retten til pendlerbolig. Vi er opptatt av faktisk bosted, i tillegg til et avstandskrav som vi ikke har diskutert ferdig ennå, sier Johnsen til NTB.

Hun understreker at også folk som er valgt inn på Stortinget, må kunne flytte.

– Da er det faktisk bosted som avgjør om du har reelt behov for en pendlerbolig.

Vil ha slutt på doble feriepenger

I rapporten kommer det også forslag om å avvikle ordningen med opptjening av feriepenger siste år på Stortinget.