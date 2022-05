Venstre vil ha EU-utredning

Venstre, som på sitt landsmøte i fjor erklærte seg som ja til EU-parti, prøver nå å sette fart i EU-debatten.

– Vi trenger en ny EU-debatt. Og den debatten må handle om EU i sin fulle og hele bredde, ikke bare om sikkerhetspolitikk, men heller ikke om bare landbruk og fisk, sier Melby til NTB.

Eget forslag

Tirsdag, samme dag som utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) skal holde en redegjørelse om EU og EØS, legger partiet frem et forslag om en egen EU-utredning.

«Stortinget ber regjeringen sette ned et faglig utvalg som skal utrede fordeler og ulemper ved et eventuelt norsk EU-medlemskap», heter det i det kortfattede forslaget, som kommer i forkant av Europadagen 8. mai.

– EU er ikke det samme nå som i 1994 eller 1972. Men debatten har stagnert og går alltid tilbake til fiskeri og landbruk. Dagens EU er mye mer, noe vi ser veldig godt i dagens krigssituasjon, der EU spiller en avgjørende rolle, enten det handler om våpen, sanksjoner eller flyktninger, utdyper Melby.

Hun viser blant annet til at EU i 1999 fikk en felles sikkerhets- og utenrikspolitikk og en egen utenriksminister. EU forhandler også frem handelsavtaler på vegne av alle medlemslandene.

Fantes ikke i 1994

– Ingen av disse sidene spilte noen rolle i folkeavstemningen i 1994, for de fantes ikke. Men nå ser Europa og verden annerledes ut. Det må få konsekvenser for debatten her i Norge, mener Melby.

Hun peker samtidig på EØS-utredningen som regjeringen skal i gang med.

– Regjeringen har bestemt seg for å utrede alternativer til EØS ved å se på erfaringer fra land med svakere tilknytning til EU enn det vi har. Med alt som skjer i verden, tror jeg ikke noen helt ærlig ønsker å svekke Norges kobling til EU nå. Utredningen regjeringen ønsker seg, ble irrelevant allerede før de har begynt, sier Venstre-lederen.

Høyre-interesse

Høyre, som på landsmøtet for en knapp måned siden vedtok å løfte EU-debatten, stiller seg – ikke uventet – positiv til forslaget.

– Vi foreslo sammen med Venstre for kort tid siden at regjeringens varslede utredning om EØS-avtalen de ti siste årene også måtte inneholde konsekvensene av et fullt EU-medlemskap for Norge. Det stemte dessverre regjeringspartiene ned, sier Ine Eriksen Søreide, som leder Stortingets utenriks- og forsvarskomité, til NTB.

– Regjeringen sier den vil ha kunnskap, men den vil altså ikke hente kunnskap om noe som kan gi oss tettere tilknytning til EU, bemerker hun.

Samtidig peker hun på at utviklingen i EU kommer til å gå betydelig raskere fremover, både i bredden og dybden.

– EU-landene integreres mer med hverandre. Samarbeidet kommer til å bli stadig tettere på viktige områder for Norge som ikke omfattes av EØS-avtalen. Det kan ikke regjeringen overse, men må utrede hva konsekvensene av dette blir for Norge, sier Eriksen Søreide.

(NTB)