Presset Vedum forsvarer omstridt regnestykke

– Regnestykket er helt riktig, fastholdt finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

Han svarte på kritikk fra flere fagøkonomer som i Aftenposten kritiserer faktorene Finansdepartementet har lagt inn i regnestykket som skal vise at en vanlig familie kommer til å få mer å rutte med i år. Til tross for blant annet høyere priser på strøm, drivstoff og mat, kommer eksempelfamilien til å sitte igjen med nesten 15.000 kroner mer, framholdt finansministeren i Stortingets spørretime i forrige uke.

– Vi har ikke prøvd å sminke regnestykket. Det som er bra, er at selv med den krisen vi opplever nå, får folk reallønnsvekst, sa Vedum tirsdag.

Han framholdt at den største trusselen mot familieøkonomien i Norge er renta, fordi svært høy gjeldsbelastning i mange husholdninger gjør dem sårbare for en raskt stigende rente.

– Med de mulighetene vi har nå, ligger vi an til reallønnsvekst, men renta er spøkelset, understreket Vedum.

Professor: Tvilsom beregning

I Aftenposten blir det imidlertid poengtert at departementet blant annet har tatt med deler av den forventede prisveksten i år. Dersom anslagene til Teknisk beregningsutvalg (TBU) på 3,3 prosents prisvekst legges til grunn, kan Vedums eksempelfamilie få 2.400 kroner mindre å rutte med, ifølge avisa.

– Å ta med prisveksten på hele forbruket gir et mer dekkende bilde av husholdningenes økonomi i år. Ved å bare ta med strøm, mat og drivstoff, utelater Finansdepartementet store deler av prisveksten, sier TBU-medlem og sjeføkonom Torbjørn Eika i kommunenes organisasjon KS til Aftenposten.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets stusser over måten Vedum har regnet på:

– Det høres unektelig litt rart ut. Det er pussig å bare ta høyde for prisstigningen på noen bestemte varer, sier Aamdal.

Han får støtte fra Ola Grytten, professor ved Norges Handelshøyskole: «Denne beregningen er høyst tvilsom», skriver Grytten i en epost til avisen.

Listhaug-harselas

Fra politisk hold har Vedum høstet kritikk fra så vel budsjettpartner SV, som Rødt. Frp-leder Sylvi Listhaug går også kraftig ut mot finansministeren og regnestykket hans.

– Den største fienden mot folks økonomiske frihet, han heter Trygve Slagsvold Vedum, sa hun i landsmøtetalen denne helga.

Da hun møtte Vedum til debatt i Politisk kvarter, poengterte hun blant annet at departementet har beregnet økte strømkostnader på 1.800 kroner for året som helhet. Hun beskylder Vedum for å «pynte på det som foregår nå» og for «på sett og vis å lure folk til å tro at de får økt kjøpekraft».

– Han legger for eksempel inn at man vil bruke 1.800 kroner ekstra på strøm i år, men for veldig mange ble de pengene brukt opp på januarregningen. Prisene var ekstremt høye nå i vinter, og faren er at det blir enda dyrere til høsten, sa Listhaug.

(©NTB)