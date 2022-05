Tyskland skjerper tilsynet med Facebooks eierselskap

Gigantselskapet som står bak Facebook, Instagram og WhatsApp har eventyrlige markedsandeler, særlig i Vesten. Europeiske myndigheter har i lang tid vært skeptisk til utviklingen og advart mot monopolvirksomhet.

Tyske konkurransemyndigheter sier at Meta nå regnes som et selskap med ytterst stor betydning for konkurransemarkedet. Det åpner for at myndighetene kan slå ned på mulige brudd på konkurransereglene.

Google har fra før fått samme status i Tyskland. Lovverket som regulerer dette ble innført i januar 2021 og gir myndighetene anledning til å gripe inn tidligere overfor gigantselskapene.

(NTB)