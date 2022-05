Putin beklager Hitler-påstand fra Lavrov

Det var i et intervju med den italienske TV-kanalen Rete4 at Russlands utenriksminister Sergej Lavrov søndag gjentok russiske påstander om at myndighetene i Ukraina er nazister, og at Adolf Hitler hadde jødisk bakgrunn.

Ifølge den israelske avisen Haaretz har Putin nå beklaget denne uttalelsen overfor Israels statsminister Naftali Bennett.

