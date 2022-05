Det er blant annet en lang rekke kosmetikkprodusenter på listen over varer som nå kan importeres til Russland via tredjeparter. Totalt dreier det seg om 96 merker, skriver nyhetsbyrået Ria Novosti.

Blant dem er også produkter fra Apple, Xbox og Playstation, samt en rekke bilmerker som Tesla, Jaguar, BMW og Rolls-Royce. Hele lista er lagt ut på Telegram. Det er også medisinsk utstyr på listen.

Produktene er godkjent for parallellimport av det russiske næringsdepartementet.

En lang rekke selskaper har trukket seg ut av Russland og innført forbud mot at deres produkter eksporteres til Russland.

Blant annet krever Chanel at alle som kjøper deres varer, må skrive under på at produktet ikke skal ende opp i Russland. Det førte til at flere rike russere klippet i stykker veskene sine i protest i sosiale medier.

