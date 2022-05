MDG vanner ut ambisjonen for 2025

Landsmøtet vedtok søndag formiddag en ny langtidsstrategi for årene frem mot 2030.

Der fastslås det at MDG i 2030 skal ha etablert seg som et «grønt folkeparti med bred oppslutning».

Men før strategien ble vedtatt, bestemte landsmøtet seg for å stryke en formulering om at MDG skal etablere seg «trygt over sperregrensen ved valget i 2025».

I det opprinnelige forslaget hadde langtidsstrategien tittelen «MDG – et grønt folkeparti i 2030», men landsmøtet bestemte seg for å endre «folkeparti» til «solidaritetsparti» der. Begrepet «folkeparti» ble likevel beholdt lenger ned i dokumentet.

Det overordnede målet i langtidsstrategien er at Miljøpartiet De Grønne i 2030 skal «ha ledet fram et paradigmeskifte i norsk politikk».

(NTB)