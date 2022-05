Blokkerer sanksjoner

EU jobber tett med å få på plass sanksjoner mot russisk olje, men alle medlemslandene er langt fra enige om et forbud. Ifølge Bloomberg som viser til kilder med kjennskap til saken, fortsetter Ungarn å blokkere EUs sanksjonsforslag.

Et mellom EU-landenes ambassadører endte søndag uten at man kom til noen enighet. Ifølge Bloombergs kilder ventes det at samtalene vil gjenopptas i løpet av de kommende dagene.

Med nye sanksjoner ønsker EU å forby russisk olje innen et halvt år, mens raffinerte oljeprodukter vil forbys innen tidlig januar. Ungarn, Slovakia og Tsjekkia ønsker lengre frist for når man skal etterleve kravene.

Bloomberg skriver videre at EU i utgangspunktet hadde som mål å bli enige om de nye sanksjonene innen 9. mai, hvor Russland markerer seiersdagen etter andre verdenskrig.