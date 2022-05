Havneforbudet mot Russland har trådt i kraft

Forbudet gjelder for skip over 500 bruttotonn som seiler kommersielt i internasjonal fart, yachter og enkelte lystfartøy og fritidsfartøy. Også russiske skip som er omregistrert til annet flagg etter 24. februar vil være omfattet, skriver regjeringen.

Til forskjell fra EU har Norge valgt å spesifisere at alle fiskefartøy er unntatt, noe som betyr at forbudet ikke er til hinder for at fiskefartøy kan lande fisk og gjennomføre mannskapsbytter.

– Det er ingen tvil om at Norge slutter opp om sanksjonene som nå rammer det russiske regimet, men vi er også forpliktet til å samarbeide om forvaltningen av fiskebestandene i Barentshavet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Russiske fartøy som er omfattet av sanksjonene vil få adgang til norsk havn dersom det er et nødstilfelle. Forbudet gjennomføres for havner på Fastlands-Norge, men ikke på Svalbard.

(©NTB)