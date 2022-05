I talen sammenlignet han styrkene i Ukraina med de sovjetiske soldatene som kjempet mot Nazi-Tyskland under andre verdenskrig.

Seiersdagen er det russiske navnet på dagen der seieren over Nazi-Tyskland feires.

I vestlige medier har det vært spekulert på om Putin ville bruke dagen til å varsle opptrapping i Ukraina eller en annen type kursendring i konflikten – eller erklære delvis seier. Men noen slike nyheter kom ikke i talen.

– Var nødvendig

I stedet gjentok den russiske presidenten sine påstander om at USA, Vesten og Nato har skylden for konflikten. Han hevdet at Russland sto overfor en uakseptable trussel i Ukraina og at «spesialoperasjonen» der er nødvendig for å avverge trusselen.

Videre påsto han at Vesten forberedte en invasjon av Russland og at Nato skapte en spent situasjon ved landets grenser.

– De ønsket ikke å lytte til Russland, de hadde andre planer, sa Putin i talen, ifølge Deutsche Welle.

– Kjemper for fedrelandet

Stilt overfor situasjonen i Ukraina var det nødvendig å gå til aksjon, påsto Putin. Han fastholdt at beslutningen var rett.

– Dere kjemper for fedrelandet og dets framtid, sa presidenten direkte rettet til de russiske soldatene i Ukraina.

Talen ble holdt i forbindelse med en stor militærparade under markeringen av seiersdagen. Et stort antall soldater og militærkjøretøy deltok.

77 kampfly og helikoptre skulle også deltatt, men dette ble avlyst. Talsmann Dmitrij Peskov viste til været da han opplyste at planene var endret, ifølge nyhetsbyrået Tass.

Ventet flere løgner

Tross de harde angrepene på Vesten valgte Putin å rose de vestlige soldatene som kjempet under andre verdenskrig, ifølge The Guardian.

Han sa også at det er viktig å gjøre alt for å unngå at verden igjen rammes av global krig.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg advarte i forkant av talen om at Putin ville bruke den til å spre flere løgner om Nato.

I et intervju med den tyske visa Die Welt , som ble publisert mandag, oppfordret Stoltenberg Putin til å bruke seiersdagen til å avslutte krigen i Ukraina umiddelbart.

(NTB)