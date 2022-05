Borgerlig flertall i enda en måling

Målingen, som er utført av Opinion for FriFagbevegelse , Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå (ANB), viser at de borgerlige partiene ville ha fått 85 mandater.

Høyre er igjen landets største parti med en oppslutning på 27 prosent, opp 1,4 prosentpoeng fra aprilmålingen. Også i en måling i VG tirsdag var det flertall for de borgerlige med Høyre som landets største parti.

Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, samt SV, Rødt og MDG, får bare 84 mandater. Partiene fikk 100 mandater i valget i fjor høst.

Ap faller 3 prosentpoeng til en oppslutning på 22,8 prosent. Sp er nede på 6,9 prosent.

– Tilbakegangen for regjeringen er bemerkelsesverdig. Dette er en trend over tid som også blir bekreftet med andre målinger. Ap og Sp har krympet og mistet oppslutning mye raskere enn det som er vanlig etter et regjeringsskifte, sier valgforsker Johannes Bergh.

Målingen er utført mellom 3. og 9. mai og er basert på 967 telefonintervjuer. Feilmarginen er mellom 1 og 3 prosentpoeng. Hele målingen: Rødt 6,8 (+0,5), SV 7,9 (+0,9), Ap 22,8 (-3), Sp 6,9 (0,2), MDG 2,6 (0,6), V 3,8 (-1,8), KRF 4,4 (+1), H 27 (+1,4), Frp 13,9 (+1,2).

NTB