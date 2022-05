Høyre om budsjettlekkasjer: – Merkelig prioritering

Høyres finanspolitiske talsperson understreker at hun må vente til hun har sett hele budsjettet for å konkludere. Men hun viser til økonomer som mener oljepengebruken regjeringen legger opp til, kan være for høy.

– Det er det som er Høyres store bekymring: At vi ikke klarer å holde igjen fra politikernes side, og at vi setter et ytterligere press som gjør at renta går opp mer enn det vi vet den skal, sier Bru til NTB.

Hun er spent på å se regjeringens prioriteringer i budsjettet, men er lite fornøyd med noen av lekkasjene som er kommet.

– For eksempel har de sagt de skal innføre gratis ferje og oppløse Viken. Å prioritere penger til det i en situasjon hvor økonomien er under press og finansministeren selv sier at det aller viktigste er å sørge for at renta ikke stiger mer, er kanskje litt merkelig prioritering, sier Bru.

Hun påpeker at det nå går godt i norsk økonomi.

– Det er rekordlav ledighet. Det er full fart i næringslivet. Det gjør at vi er nødt til å ikke bruke mer penger enn det politikerne innimellom synes er gøy fordi man har lyst til å innfri løfter og andre ting, sier hun.

(NTB)