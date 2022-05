Regjeringen kaster styret i Forskningsrådet – henter inn Kristin Halvorsen

Kunnskapsdepartementet har siden november gått Forskningsrådets økonomi og styring etter i sømmene.

Nå gjør forskningsminister Ola Borten Moe (Sp) flere drastiske grep. Blant annet fjernes hele styret, skriver Aftenposten.

Tidligere finansminister og kunnskapsminister Kristin Halvorsen blir styreleder i et nytt midlertidig styre. Departementet mener man trenger mer kompetanse på offentlig forvaltning, budsjettering og regnskapsregler.

Avisen skriver at Forskningsrådet ligger an til å mangle 275 millioner kroner i år, mens tallet for 2023 er oppe i 1,9 milliarder kroner.

– Det er en situasjon vi åpenbart ikke kan havne i. Det er det vi må unngå. Det er ikke innenfor de fullmakter Forskningsrådet har eller de fullmakter Stortinget gir, sier Moe.

I en felles uttalelse skriver det avgående styre at de mener tallene ikke gjenspeiler hele den finansielle situasjonen i Forskningsrådet.

– Styret står fullt og helt bak Forskningsrådets økonomistyring, og mener den er god og forsvarlig. Noe som også bekreftes av Riksrevisjonens siste revisjon helt uten merknader, fra april 2022, står det blant annet i uttalelsen.

(NTB)