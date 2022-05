Nå skal politiet få varslingsombud

Skatvold er imidlertid klar på at det bør være strenge krav til habilitet for et varslingsombud. Hun håper også at ombudet kan bidra også før varslingssaken blir en sak – at ombudet kan bidra med kunnskap og meklingsmuligheter.

– Det må være eksternt. De bør ikke være ansatt i POD.

Vil ta tak i fryktkultur



Mehl sier hun ser et behov for å ta signalene som kommer på alvor – signaler om at det er en fryktkultur i noen deler av politiet, der ansatte er redde for å varsle om kritikkverdige forhold.

Offentligheten har fått vite om tilfeller som Monika-saken i Bergen og saken om politimesteren i Oslo. Den første saken, der politietterforskeren Robin Schaefer varslet om feil i etterforskningen av et barns død på Sotra utenfor Bergen, endte med at etterforskeren fikk 200.000 kroner i erstatning for belastningen som varslingen påførte ham.

Saken om PST-sjef og tidligere politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, ble satt under ekstern behandling tidligere i mai: En saksbehandler ble involvert i håndteringen av tre våpen fra Sjøvold i 2015, og følte seg presset til å fravike reglene.

– Jeg kan ikke gå inn i enkeltsakene, men jeg mener at når vi ser at det dukker opp denne typen saker flere steder i etaten, er det absolutt et signal om behov for å ta tak, sier justisministeren.

– Kan ikke la det passere i stillhet



Hvor lenge det skal ta før ombudet er på plass, er ikke klart. Mehl er tydelig på at dette ikke er det første som gjøres for å bedre varslernes forhold i politiet.

– Det gjøres godt arbeid med dette, og det er mange gode politiledere, men summen av at vi ser en del varslingssaker, og at vi vet at det er folk som har opplevd at de ikke tør å varsle fordi de er redde for jobben sin, kan jeg ikke la passere i stillhet.

For Politiets Fellesforbund er det aktuelt å se på vedtaket som fraråder varsling når ombudet er på plass. Men Skatvold peker på tydelige forutsetninger for når de kan gå bort fra vedtaket.

– Vi har sagt at når det er trygt å varsle, når både varsleren og den som blir påvarslet blir behandlet riktig og prosessen blir gjort på en god måte.