Finland sier ja til Nato-medlemskap: – En historisk beslutning

– En historisk beslutning, kaller den finske presidenten Sauli Niinistö regjeringens ja til å søke medlemskap i Nato.

I Finland er det presidenten og regjeringen som styrer utenriks- og forsvarspolitikken. Niinistö og statsminister Sanna Marin kunngjorde søndag at de går inn for å søke.

– Selv om vi i mange år har samarbeidet tett med Nato, er denne beslutningen historisk. Det er en beslutningen vi forhåpentlig vil kunne ta sammen med Sverige, sa Marin.

Behandles i Riksdagen

Den finske nasjonalforsamlingen – Riksdagen – skal si sin mening mandag, før en søknad om medlemskap kan sendes til Nato. Det ventes at denne sendes innen kort tid.

Presidenten understreket at det har vært tett samarbeid med Sverige den siste tiden.

– Tidligere har man sagt at Finlands sak er vår. Likevel, man kan jo si at Sveriges sak er vår, sa han da han kunngjorde beslutningen søndag.

Han understreket at beslutningen får demokratisk behandling. Også Marin sa at hun har tillit til at nasjonalforsamlingen vil behandle spørsmålet raskt og med det ansvaret som saken krever. Hun tilføyde at Finland har vært i kontakt med en rekke medlemsland i Nato, og med organisasjonen selv de siste dagene.

– Vi vil gjerne takke for den støtten vi har mottatt, sa hun.

Niinistö overrasket over Tyrkia

Reaksjonen fra den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan kom overraskende, sier Niinistö. Erdogan har uttalt at det vil være en feil å innlemme Finland og Sverige i Nato.

– Jeg må si jeg er litt overrasket. Jeg snakket med Erdogan på telefonen for en måned siden, sa presidenten. Han gjenfortalte at Erdogan på eget initiativ snakket om at Finland ville søke Nato-medlemskap, og han ga uttrykk for at dette ville få Tyrkias støtte. Niinistö takket for dette.