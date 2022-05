Socialdemokraterna sier ja til Nato: – Det beste for Sverige

– Det beste for Sverige og det svenske folkets sikkerhet er at vi går med i Nato, sier statsminister Magdalena Andersson.

– Alliansefrihet har tjent oss vel, men vår konklusjon er at den ikke kommer til å tjene oss like godt i framtiden, sier hun og legger til at det ikke er en beslutning som har blitt tatt lettvint.

– Men vi må forholde oss til virkeligheten slik det faktisk er, sa hun på en pressekonferanse søndag.

Ikke atomvåpen eller baser i Sverige

Partiet kunngjorde standpunktet i en pressemelding søndag. Beslutningen ble tatt uten votering, ifølge Expressen. Men det var likevel medlemmer som ville si nei til Nato, blant dem lokalpartiet i Skåne.

– Socialdemokraternas partistyre har på sitt møte søndag vedtatt at partiet skal jobbe for at Sverige skal søke om medlemskap i Nato, heter det i pressemeldingen.

Det ble samtidig vedtatt at Sverige ikke vil godta utplassering av kjernevåpen eller permanente baser på svensk territorium.

Angrepet på Ukraina utløsende

Forsvarsminister Peter Hultqvist viser til at det var det russiske angrepet på Ukraina 24. februar som endret sikkerhetssituasjonen i Europa og som utløste søknaden om Nato-medlemskap. Det samme gjør utenriksminister Ann Linde.

– Den russiske invasjonen i Ukraina har forverret sikkerhetssituasjonen for Sverige og hele Europa, skriver hun på Twitter.

Den formelle avgjørelsen om en svensk Nato-søknad ventes å bli tatt mandag i et ekstraordinært møte i den svenske regjeringen.

Snuoperasjonen bort fra over hundre års alliansefrihet til søknad om Nato-medlemskap har gått rekordraskt. Så sent som i mars sa Andersson at en slik søknad ville ytterligere destabilisere Nord-Europa.

Som Finland

Finland har allerede besluttet å si ja til Nato.

Flere Nato-land, deriblant Norge, Danmark, Island og USA, har sagt at de vil sørge for en rask behandling av søknadene. Tyrkia har varslet at de ikke ser positivt på medlemskap for Finland og Sverige.

De nordiske Nato-landene, Norge, Danmark og Island, jobber med en felles erklæring som understøtter Sveriges og Finlands sikkerhet i perioden fra de søker om medlemskap til de formelt innlemmes i alliansen.

(NTB)