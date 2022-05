Storbritannia legger frem planer for Brexit-omkamp

I en uttalelse til det britiske parlamentet tirsdag skal utenriksminister Liz Truss legge frem «begrunnelsen for vår tilnærming», heter det i en uttalelse fra en av statsminister Boris Johnsons talspersoner.

Johnson har nok en gang truet med å bryte Brexit-avtalen, som han mener er skyld i en politisk krise i Nord-Irland som hindrer en ny regjering i å komme på plass.

Vil overstyre

Storbritannia presser på for endringer i den såkalte Nord-Irland-protokollen med EU, som ble inngått etter Brexit i 2019.

Den britiske regjeringen har foreløpig ikke bekreftet hvilke endringer det er snakk om, men flere medier skriver at det dreier seg om en lov som tillater Storbritannia å overstyre enkelte av reglene som regulerer handel fra Nord-Irland.

Dagens regler, som pålegger tollsjekker av varer som ankommer Nord-Irland fra England, Skottland og Wales, har opprørt unionistene, som hevder dagens ordning undergraver Nord-Irlands posisjon i Storbritannia.

Nord-Irlands utenriksminister Brandon Lewis sa tirsdag at protokollen «ikke fungerer for næringslivet eller for noen i Nord-Irland».

Lewis sa til Sky News at problemet «helst bør løses i samarbeid med EU» men at «vi vil gjøre det vi må for at varer kan komme inn i Nord-Irland slik de burde – fra Storbritannia som del av Storbritannias indre marked».

Nekter å danne regjering

Det største probritiske unionistpartiet, Det demokratiske unionistpartiet (DUP), nekter å ta del i en ny regjering, og vil heller ikke ta plass i provinsforsamlingen, før den britiske regjeringen forkaster handelsavtalen med EU.

Velgerne i Nord-Irland valgte tidligere i mai en ny provinsforsamling der Sinn Féin, som kjemper for samling med Irland, for første gang ble største parti.

Statsminister Johnson har tidligere sagt at Storbritannia kan bli nødt til å handle på egen hånd dersom ikke EU er villig til å revidere handelsavtalen.

Mandag sa Johnson at Storbritannia ikke ønsker å forkaste avtalen, men «tror den kan bli fikset».

EU har på sin side insistert på at avtalen ikke kan reforhandles.

Europeiske ledere har frarådet britene å handle på egen hånd og advart mot at det kan sette hele Brexit-avtalen i spill med straffetoll og en potensiell handelskrig som resultat.

