Nå leverer Sverige og Finland sine Nato-søknader

– Dette er en god dag i en kritisk tid for vår sikkerhet, sa generalsekretær Jens Stoltenberg da han mottok søknadene fra Sveriges Nato-ambassadør Axel Wernhoff og hans finske kollega Klaus Korhonen.

De overleverte søknadene under en enkel seremoni i Natos hovedkvarter i Brussel.

Nato-kilder har tidligere sagt at det umiddelbart etterpå skal være et møte for alle Nato-ambassadørene. De skal trolig besluttet å igangsette medlemskapsprosessen.

Tyrkisk motstand

Sverige og Finland samarbeider i utgangspunktet tett med Nato, noe som gjør det enklere å bli medlemmer. Tyrkias posisjon er likevel et usikkerhetsmoment. Tyrkiske myndigheter har kommet med sprikende signaler, og president Recep Tayyip Erdogan sier det vil være feil å innlemme Sverige og Finland i alliansen.

Uansett vil prosessen videre ta noe tid. Om et par uker ventes det at landene vil ha status som «inviterte medlemmer».

Var nøytrale

Deretter må de nye medlemmene godkjennes av nasjonalforsamlingene i alle de 30 eksisterende Nato-landene. I utgangspunktet er dette ventet å ta mellom fire måneder og ett år.

Samtidig som Tyrkia har satt bremsene på, har mange andre Nato-land uttrykt ønske om en rask prosess, sett i lys av krigen i Ukraina.

Under den kalde krigen var både Sverige og Finland nøytrale land. Selv om de gradvis har samarbeidet tettere med Nato, har de ikke søkt om medlemskap før nå.

I begge landene kom Nato-spørsmålet svært raskt på den politiske dagsordenen etter Russlands invasjon av Ukraina.

(NTB)