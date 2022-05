Han sa torsdag at en egen hurtig-prosess for Ukraina vil være urettferdig for land i Vest-Balkan som også ønsker å bli medlem.

– Medlemskapsprosessen blir ikke gjort unna på noen få måneder eller år, sa Scholz.

Han mener likevel at EU må finne en «rask og pragmatisk» måte å hjelpe Ukraina på i kjølvannet av Russlands invasjon.

Tidligere har også Frankrikes president Emmanuel Macron dempet forventningene til hvor raskt det kan gå for Ukraina å bli EU-medlem. Han har ifølge BBC sagt at det kan ta tiår før landet blir del av unionen, men har samtidig foreslått at Ukraina kan bli del av et «parallelt europeisk fellesskap» i mellomtiden.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj leverte landets søknad om å bli med i EU i midten av april, altså kort tid etter at krigen brøt ut. Han har foreslått at EU bruker en spesiell prosedyre til å gi Ukraina medlemskap umiddelbart, men dette har ikke skjedd.

Torsdag var den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba tilsynelatende lite fornøyd med Scholz' uttalelse. På Twitter skrev han at ukrainernes følelser såres når de får annenrangs behandling.

(NTB)