Trump betalte bot på 110.000 dollar

Tidligere president Donald Trump har betalt en bot på 110.000 dollar – rundt 1,07 millioner kroner – for å vise ringeakt for retten i New York. Den tidligere presidenten har fått en frist til fredag med å oppfylle alle kravene i ringeaktsdommen, hvis ikke kan dagsbøtene på 10.000 dollar pr. dag ble gjeninnført, melder CNBC.

Trump ble i slutten av april dømt til å betale 10.000 dollar pr. dag i dagsbøter frem til han overleverte dokumentene til påtalemyndigheten. Dagsbøtene ble imidlertid stanset etter at den tidligere presidentens advokater 6. mai ga retten 66 sider med dokumenter som beskrev deres forsøk på å finne dokumentene som etterforskerne var på jakt etter.

To av tre betingelser oppfylt

Trump hadde i strid med en tidligere rettskjennelse nektet å legge frem regnskaps- og skattedokumenter til påtalemyndigheten i New York, som etterforsket Trump-familien for mulig svindel. Det skal blant annet dreid seg om uriktige verdivurderinger av flere eiendeler, noe som skal ha gitt Trump-familien en økonomisk fordel.

En høyesterettsdommer i New York sa i forrige uke at han ville oppheve dommen dersom Trump oppfylte visse betingelser innen fredag. Ifølge CNBC skal den tidligere presidenten ha overholdt noen av disse betingelsene ved at betalte boten på 110.000 dollar og et digitalt etterforskningsselskap fikk fullført en nødvendig gjennomgang av papirene hans.

Men med den tredje betingelsen, som gikk ut på at Trump skulle sende inn nye erklæringer som gir mer detaljer vedrørende deres søken etter dokumenter som etterforskerne kan være interesserte i, venter fortsatt statsadvokatene i New York på svar, skriver CNBC.

Men på et tredje punkt sviktet Trump, og det var å skulle sende inn nye erklæringer som gir mer detaljer vedrørende deres søken etter dokumenter som etterforskerne kan være interesserte i.