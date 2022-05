Maktskifte i Australia etter ni år med konservativt styre

Flere mindre partier og uavhengige kandidater som vil prioritere klimatiltak, ser dermed ut til å ha gjort det godt i valget.

Tokyo-toppmøte tirsdag

Det er obligatorisk å stemme i Australia, og lange køer dannet seg utenfor flere av valglokalene da de åpnet. Vel 17 millioner australiere var registrert som velgere i år. Det er 96 prosent av de stemmeberettigede.

Valglokalene stengte først på den australske østkysten, og stemmetellingen begynte der på formiddagen norsk tid. I år er antallet poststemmer rekordhøyt, og de vil ikke bli lagt til resultatet før søndag.

Da Morrison erkjente nederlaget, var fortsatt millioner av stemmer ennå ikke telt. Men Morrison sa at det er viktig at landet går videre og viste til at en australsk statsminister tirsdag skal delta på det såkalte Quad-toppmøtet med USAs president Joe Biden i Tokyo.

Albanese tar sikte at hans nye regjering blir tatt i ed allerede mandag, slik at han kan reise på toppmøtet i Japan dagen etter.

Klimaendringene

De siste årene har Australia vært preget av pandemi, svært strenge smitteverntiltak, skogbranner, flom og andre former for ekstremvær. Klimaendringene har vært en av sakene som har preget valgkampen.

Morrisons regjering har fått internasjonal kritikk for sin klimapolitikk, og Labor lover å skjerpe landets utslippsmål.

Ved årets valg har uavhengige borgerlige kandidater med fokus på klimapolitikk stilt til valg i velstående områder der Morrisons parti tradisjonelt har stått sterkt.

Australia er svært utsatt for hetebølger og tørke etter hvert som kloden blir varmere. Samtidig er landets økonomi i stor grad avhengig av kullkraft, kullgruver og andre næringer som forårsaker store utslipp.

Skjerpet utslippsmål

Den nye regjeringen vil kutte klimautslippene med 43 prosent innen 2030, sammenlignet med 2005-nivå. Det er opp fra dagens mål om 28 prosents kutt.

Labor lover også blant annet en stor satsing på fornybar energi, avgiftskutt på elbiler og tilskudd til solcellepaneler og batteriprosjekter.

Men Albanese har i valgkampen ikke avgitt noe løfte om hverken å stenge kullgruver eller å la være å åpne nye.

(NTB)